27.06.2019, 18:52

Президент Туниса умер в возрасте 92-х лет

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Интерфакс
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Президент Туниса умер в возрасте 92-х лет
Foto: ZOUBEIR SOUISSI, REUTERS

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в четверг в возрасте 92-х лет, сообщает газета Daily Sabah.

Ранее СМИ сообщали, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эс-Себси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.

Эс-Себси был президентом Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.

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