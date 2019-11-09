Президент США ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади(76)
Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, пишет РБК.
Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, пишет РБК.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что он рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая будущего года. Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, он по-прежнему раздумывает над предложением президента России Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
”Я ценю приглашение. Это произошло как раз в разгар политического сезона, поэтому я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я бы с удовольствием поехал, если бы мог”, — сказал глава Белого дома.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стало известно, на чем попался убийца саратовской девочки
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Даже не успели встать: страшная смерть пассажиров SSJ-100
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери