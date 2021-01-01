01.01.2021, 10:58

Президент Сербии запустил подачу газа из ”Турецкого потока”

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Президент Сербии запустил подачу газа из ”Турецкого потока”
Скриншот

Президент Сербии Александр Вучич официально запустил сербскую часть газопровода "Турецкий поток".

Церемония пуска проходила в селе Господжинцы на севере Сербии. В ней также участвовали посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.

Вучич осмотрел газораспределительный узел и выслушал доклад сотрудников о готовности к пуску газа.

После этого российский газ из "Турецкого потока" пошел в газотранспортную систему Сербии.

Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Она проходит по территории Болгарии, Сербии и Венгрии. Длина сербского участка составляет 402 километра, мощность — 13,88 миллиарда кубометров в год.

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