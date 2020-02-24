Президент Польши заявил, что Россия не заслуживает доверия

Президент Польши Анджей Дуда выступил с утверждением, что Россия не заслуживает доверия. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью еженедельнику Sieci.
Польский лидер назвал Россию "агрессором на Украине", который "по-прежнему оккупирует Крым и территории вокруг Донецка и Луганска".
"Она [Россия] поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно по отношению к другим государствам. Она демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство. Таким образом, она не является государством, о котором можно было бы сказать, что оно заслуживает доверия и мирным путем реализует свои интересы", — считает Дуда.
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