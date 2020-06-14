Президент Польши Дуда: идеология ЛГБТ хуже коммунизма

Один из главных соперников Дуды, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковський с правоцентристской партии " Гражданская платформа ", подвергся критике со стороны консерваторов за то, что позволил обсуждать вопрос ЛГБТ в варшавских школах.

В своем выступлении в Бжеге Анджей Дуда сказал: "поколение моих родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии из школ, чтобы ее нельзя было навязать детям, не промывать им мозги".

"Они боролись не для того, чтобы мы приняли, что придет другая идеология, еще более разрушительная для человека, идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость", — заявил Дуда.

Президент Польши заявил, что" родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей" и "никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей".

10 июня Дуда подписал "Семейную хартию" предвыборных предложений, в том числе обещания запретить однополым парам вступать в брак или усыновлять детей и запретить преподавания вопросов ЛГБТ в школах.

Группа по правам ЛГБТ ILGA-Europe в индексе, опубликованном в прошлом месяце, говорит, что Польша является самой гомофобской страной в ЕС с точки зрения прав ЛГБТ.