Президент Литвы о санкциях против Кремля и поддержке белорусской оппозиции

Литва после начала протестов в Беларуси начала играть важную роль в политике ЕС. Страна одной из первых предложила ввести санкции против Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников, заявила о готовности предоставить убежище белорусам. В эксклюзивном интервью Констатину Эггерту литовский президент Гитанас Науседа ответил на вопросы о дальнейшей поддержке белорусского гражданского общества, возможной стратегии НАТО в период президентства Джо Байдена и о санкциях Евросоюза в отношении соседней с Литвой России в ответ на отравление Алексея Навального и на фоне заявлений Сергея Лаврова о возможном разрыве дипломатических отношений с ЕС.

Константин Эггерт: Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова разорвать отношения с ЕС в случае, если Евросоюз введет санкции, которые нанесут вред российской экономике. Вы не считаете, что ЕС первым должен приостановить сотрудничество с Россией?

Гитанас Науседа: Наша политика должна основываться на ценностях, важных для Евросоюза: права человека, верховенство закона. И мы не можем мириться с происходящим. Речь идет об отравлении Навального, о том, что в этой стране (России — Ред.) преследуют его и других лидеров оппозиции.

Я согласен с тем, что должны быть введены санкции со стороны Евросоюза. Если возникнет ситуация, в которой все увидят, что Россия — это угроза соседям и региону, мы сможем найти общее решение и ввести санкции, когда потребуется. Я надеюсь на улучшение наших отношений. Но, конечно, мы не можем закрыть глаза и сказать, что в 2014 году в Украине ничего не происходило, что в Беларуси ничего не происходит, что Россия в этом не участвует. Мы не можем игнорировать эти факты. Считаю, что для ЕС важно иметь четкую стратегию отношений с Россией. Иногда мы совершаем разовые действия без последовательной стратегии.

- Какие санкции вы хотели бы видеть в отношении Кремля?

- Это должны быть персональные санкции в отношении субъектов, связанных с репрессиями против оппозиции, как в случае с Беларусью. И, конечно, мы должны включить в этот спектр санкций проект "Северный поток — 2", потому что это, возможно, единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима.