Президент Литвы: не исключено, что придется вернуться к вопросу закрытия границ ЕС

И все же он подчеркнул, что связанные с этим решения страны-члены Евросоюза (ЕС) должны принимать сообща. "Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (…) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу (о закрытии границ — BNS) снова придется вернуться", — сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.

Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ. "На мой взгляд, у нас сейчас есть налаженный механизм применения карантина", — прокомментировал президент ситуацию в стране.

"Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже", — добавил Науседа. По данным пятницы, в Польше показатель заболеваемости достигает 15,7 случая на 100 тыс. жителей, поэтому вполне вероятно, что в список сильно затронутых коронавирусом стран будет включено и это соседнее государство.

Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен в определенный момент весной. Сейчас разные страны применяют разные меры как в отношении возвращающихся граждан, так и в отношении приезжающих иностранцев. Для возвращающихся в Литву из Франции и с Мальты литовцев с понедельника вводится обязательная двухнедельная самоизоляция. Эти два государства в пятницу были включены в список сильно затронутых коронавирусом стран.

Из Франции в Литву пока разрешено приезжать и иностранцам, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Въезд иностранцам с Мальты в Литву запрещен, помимо предусмотренных правительством исключений.

В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.

Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.