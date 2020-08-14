Президент Литвы: мы не можем называть Лукашенко законным президентом

"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", — заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа. Представители администрации президента сообщили, что интервью каналу Г. Науседа дал в четверг.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь. "Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будет только пассивно наблюдать за процессом", — сказал Г. Науседа.

По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси". На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.