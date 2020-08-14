Президент Литвы: мы не можем называть Лукашенко законным президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил зарубежным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.
"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", — заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа. Представители администрации президента сообщили, что интервью каналу Г. Науседа дал в четверг.
Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь. "Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будет только пассивно наблюдать за процессом", — сказал Г. Науседа.
По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси". На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.
История новосибирки: «На УЗИ врачи молча переглядывались»
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Жесть! Малоизвестные факты из жизни питерского расчленителя