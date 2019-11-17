Президент Латвии заявил, что народ мало думает об общем благе, и призвал быть готовыми платить более высокие налоги

Левитс выдвинул три приоритета своей деятельности — "вопрос о (не)равноправии, вопрос о принадлежности и понятие современного государства".

"Самый главный вопрос, который разрывает наше общество — этот вот вопрос о неравноправии", — сказал Левитс. При этом сразу пояснил, что считает одной из причин: "Люди у нас слишком мало думают об общем благе, которое потом способно дать взамен благо индивидуальное. Солидарно увеличивать общее благо и потом получать от этого — более разумно и эффективно, чем каждому пытаться работать локтями, отвоевывая себе позицию получше".

На ответный аргумент журналиста, что виной тому может быть не психология населения Латвии, а действия или бездействие властей, Левитс сказал "Конечно!", однако затем продолжил: "Но все же нужно запомнить — увеличение солидарности означает увеличение налогов. Общество, особенно люди со средним и высоким доходом, должно быть готово платить более высокие налоги". "И тогда эти налоги будут переделены и направлены на благо людей с низкими доходами", — поделился своими экономическими соображениями президент.

Говоря о втором приоритете — принадлежности к государству — Левитс заявил, что основой этому является понятие гражданского общества и опять же указал, что "каждому на своем месте нужно отдать определенную часть своей энергии, своих мыслей, своего времени, чтобы мы могли по возможности правильнее руководить этим государством".