Президент Латвии заявил, что народ мало думает об общем благе, и призвал быть готовыми платить более высокие налоги

Левитс выдвинул три приоритета своей деятельности — "вопрос о (не)равноправии, вопрос о принадлежности и понятие современного государства".
"Самый главный вопрос, который разрывает наше общество — этот вот вопрос о неравноправии", — сказал Левитс. При этом сразу пояснил, что считает одной из причин: "Люди у нас слишком мало думают об общем благе, которое потом способно дать взамен благо индивидуальное. Солидарно увеличивать общее благо и потом получать от этого — более разумно и эффективно, чем каждому пытаться работать локтями, отвоевывая себе позицию получше".
На ответный аргумент журналиста, что виной тому может быть не психология населения Латвии, а действия или бездействие властей, Левитс сказал "Конечно!", однако затем продолжил: "Но все же нужно запомнить — увеличение солидарности означает увеличение налогов. Общество, особенно люди со средним и высоким доходом, должно быть готово платить более высокие налоги". "И тогда эти налоги будут переделены и направлены на благо людей с низкими доходами", — поделился своими экономическими соображениями президент.
Говоря о втором приоритете — принадлежности к государству — Левитс заявил, что основой этому является понятие гражданского общества и опять же указал, что "каждому на своем месте нужно отдать определенную часть своей энергии, своих мыслей, своего времени, чтобы мы могли по возможности правильнее руководить этим государством".
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Сын умершей после Египта туристки рассказал, что произошло
Выяснилось, что на самом деле связывало Ищенко и доцента Соколова
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит