17.11.2019, 10:30

Президент Латвии заявил, что народ мало думает об общем благе, и призвал быть готовыми платить более высокие налоги

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Президент Латвии заявил, что народ мало думает об общем благе, и призвал быть готовыми платить более высокие налоги
Foto: GINTS IVUSKANS, AFP

В преддверии государственного праздника 18 ноября президент Латвии Эгилс Левитс дал интервью газете Neatkarīgā rīta avīze, в котором поделился своими соображениями насчет дальнейшего пути Латвии (который, как полагает глава государства, должен опираться на три "кита"), понятия "нация" и готовности латвийцев платить налоги, осознавая, что это делается ради общего блага.

Левитс выдвинул три приоритета своей деятельности — "вопрос о (не)равноправии, вопрос о принадлежности и понятие современного государства".

"Самый главный вопрос, который разрывает наше общество — этот вот вопрос о неравноправии", — сказал Левитс. При этом сразу пояснил, что считает одной из причин: "Люди у нас слишком мало думают об общем благе, которое потом способно дать взамен благо индивидуальное. Солидарно увеличивать общее благо и потом получать от этого — более разумно и эффективно, чем каждому пытаться работать локтями, отвоевывая себе позицию получше".

На ответный аргумент журналиста, что виной тому может быть не психология населения Латвии, а действия или бездействие властей, Левитс сказал "Конечно!", однако затем продолжил: "Но все же нужно запомнить — увеличение солидарности означает увеличение налогов. Общество, особенно люди со средним и высоким доходом, должно быть готово платить более высокие налоги". "И тогда эти налоги будут переделены и направлены на благо людей с низкими доходами", — поделился своими экономическими соображениями президент.

Говоря о втором приоритете — принадлежности к государству — Левитс заявил, что основой этому является понятие гражданского общества и опять же указал, что "каждому на своем месте нужно отдать определенную часть своей энергии, своих мыслей, своего времени, чтобы мы могли по возможности правильнее руководить этим государством".

Левитс также отметил, что в национально-культурном измерении принадлежность означает, что людей должны объединять "единый язык, единая культура, общий взгляд на мир и на нашу историю". "Это нация", — подытожил президент.

Журналист Neatkarīgā rīta avīze отметил, что для того, чтобы реализация упомянутых Левитсом приоритетов дала результаты для народа, государственной власти, возможно, стоит все же считаться с нынешней ситуацией и что-то поменять и в себе. "Это не вопрос государственного строя и конструкции демократии", — отрезал президент. "Сейчас у нас есть все возможности и действовать солидарнее, чем ранее, и действовать ответственнее по отношению к своей стране, и ввести различные элементы современного государства", — уверен Левитс. Он также добавил, что структура правительства должна быть не упрощена, а, наоборот, стать "более сложной, чтобы адекватно покрыть все сферы современной политики государства".

"В целом нас задерживает не наш строй парламентской демократии, а недостаток и слабость хороших идей", — полагает Эгилс Левитс.

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