Президент Латвии: призывы не носить маску — часть гибридной войны
Одно из гибридных оружий, направленных на Латвию — это призыв не носить маски во время пандемии, заявил президент Латвии Эгил Левитс в интервью порталу Министерства обороны sargs.lv.
Одно из гибридных оружий, направленных на Латвию — это призыв не носить маски во время пандемии, заявил президент Латвии Эгил Левитс в интервью порталу Министерства обороны sargs.lv.
В наше время, считает Левитс, Латвия должна готовиться не только к вторжению вооруженных сил недружественной страны, но и к другим способам ведения гибридной войны, направленным на дестабилизацию внутриполитической ситуации. Гибридные угрозы последнее время становятся все активнее, а граница между внешним влиянием и внутренними процессами во время гибридного нападения стирается. Латвия должна найти способ борьбы с этими угрозами, уверен президент.
Все острее стоит вопрос информационной войны и демократии. Признак демократического государства — это то, что граждане сами формируют политику. Но если напавший на страну в гибридной войне влияет на общественное мнение, то под видом демократических процессов принимаются такие решения, которые противоречат интересам государства и общества. Поэтому каждый гражданин Латвии должен понимать, когда его сознанием манипулируют и делают так, чтобы он действовал против интересов страны и, в конце концов, против своих личных интересов.
Западные государства, считает Левитс, до 2014 года, когда Россия начала гибридную войну против Украины, слишком легкомысленно и наивно относились к этому вопросу.
Призывы не носить маски Левитс считает частью развернутой против Латвии гибридной войны. Они ослабляют государство, создают хаос и вызывают спад экономики.
"Если ты хочешь ослабить противника, это очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридного нападения. Очень важно, чтобы жители это поняли", — подчеркнул президент.
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