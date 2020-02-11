Президент Латвии предлагает ограничить русскоязычное телевещание

Левитс обратился к Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, предложив пересмотреть закон об электронных СМИ. По мнению президента, там должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.

"Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", — считает Левитс.

Изменение в законодательстве решит "давно осознаваемую проблему, которую до этого другими механизмами нельзя было эффективно решить", отметил президент.

В основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональные программы. Если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны.

По мнению президента, это должно укрепить демократию в Латвии и ее принадлежность к культурному пространству Европы.