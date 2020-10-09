Президент Киргизии распорядился ввести войска в Бишкек. В городе объявлено чрезвычайное положение

Военные, говорится в указе, займутся ”организацией блок-постов, пресечением вооруженных столкновений, обеспечением охраны правопорядка и защитой мирного населения”.

Войска вводятся в Бишкек в рамках режима чрезвычайного положения, которое начнет действовать с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября.

Комендантом столицы Киргизии на время действия режима ЧС назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.

В Киргизии в ночь на 6 октября начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов, с которыми не согласились представители проигравших партий. В ходе протестов демонстранты захватили здание, где находятся парламент и администрация президента, а также освободили из заключения бывших высокопоставленных чиновников, в том числе четвертого президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

ЦИК отменил результаты выборов, планируется провести новое голосование. Правительство страны ушло в отставку. Ожидается, что новым премьером станет Садыр Жапаров — бывший депутат, освобожденный из СИЗО во время протестов. Кандидатуру Жапарова одобрил парламент.

По данным Минздрава Киргизии на 9 октября, во время протестов в Бишкеке пострадали 1218 человек, более 200 госпитализированы.