Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — цитирует его заявление «Интерфакс».

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, добавил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.