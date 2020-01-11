Президент Ирана попросил прощения у Украины

Политики провели телефонный разговор по инициативе Тегерана. Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он попросил прощения и полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных, говорится в сообщении. Зеленский заявил, что признание ”ракетной версии” открыло путь для продолжения расследования без задержек и преград. Украинский лидер ожидает дальнейшего конструктивного взаимодействия с Тегераном в соответствии с нормами международного права.то трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных, говорится в сообщении. Зеленский заявил, что признание ”ракетной версии” открыло путь для продолжения расследования без задержек и преград. Украинский лидер ожидает дальнейшего конструктивного взаимодействия с Тегераном в соответствии с нормами международного права.

Он также подчеркнул, что экипаж самолета действовал в строгом соответствии с международными правилами. Необходимо как можно скорее вернуть на родину тела погибших украинцев, сказал Зеленский. Это нужно сделать до 19 января, ”чтобы их родные могли с ними попрощаться”. Роухани заверил, что даст соответствующие поручения.