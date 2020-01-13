Президент Хорватии: коррупция начинается со списывания в школе

Грабар-Китарович рассказала, что школьников, которые списывают на экзамене, считают ”героями”. Так, с точки зрения хорватского президента, и начинается коррупция. ”Они ищут варианты, как обойти систему”, — добавила она.

По мнению Грабар-Китарович, большинство даже не замечают проявлений коррупции в обычной жизни: ”Когда приходишь к врачу, принято приносить хотя бы цветы, шоколад или что-то подобное <…> Моя мама недавно была в больнице, и мои друзья спрашивали меня: „Почему ты ничего не принесла?” <…> Я ответила: „Я не собираюсь участвовать в этой коррупции". Я принесу корзину [с подарками] на Рождество”.

Надежду Грабар-Китарович возложила на тех молодых хорватов, которые побывали в других странах: с ее точки зрения, именно они могут привезти из поездок другие этические нормы. ”Так мы преуспеем”, — подчеркнула она.

По данным опросов Еврокомиссии Eurobarometer, 59% хорватов чувствуют влияние коррупции в стране на свою повседневную жизнь. При этом 16% опрошенных сказали, что лично сталкивались с этим явлением, что является максимальным показателем для стран Евросоюза.

В конце 2019 года бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера приговорили к шести годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Как выяснило следствие, он получил взятку в размере €10 млн от генерального директора венгерской нефтегазовой компании MOL Жолта Эрнади. Взамен Санадер помог компании приобрести контроль над хорватской нефтекомпанией INA.