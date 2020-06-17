Президент Гондураса госпитализирован с коронавирусом

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес с коронавирусом и пневмонией доставлен в больницу, пишет издание Tu Nota.
”Анализы показали незначительные инфильтраты в лёгких. Диагностировано воспаление легких, но самочувствие хорошее”, — приводятся слова представителя Национальной системы управления рисками Франсиса Контрераса.
Сообщается, что врачи рекомендовали президенту остаться в больнице, чтобы пройти курс лечения, который невозможен на дому.
Хуану Орландо Эрнандесу 51 год. На днях он сообщил о положительных тестах на коронавирус у себя и супруги.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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