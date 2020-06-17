Президент Гондураса госпитализирован с коронавирусом

”Анализы показали незначительные инфильтраты в лёгких. Диагностировано воспаление легких, но самочувствие хорошее”, — приводятся слова представителя Национальной системы управления рисками Франсиса Контрераса.

Сообщается, что врачи рекомендовали президенту остаться в больнице, чтобы пройти курс лечения, который невозможен на дому.

Хуану Орландо Эрнандесу 51 год. На днях он сообщил о положительных тестах на коронавирус у себя и супруги.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!