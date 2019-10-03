Президент Финляндии после встречи с Трампом: хорошо, что у нас не так

Ниинистё, в свою очередь, высказался предельно ясно, донеся до Трампа, критиковавшего ЕС и других партнеров по НАТО за использование США в качестве денежной копилки, свое послание:
- Мы все знаем, что Европа нуждается в США, но и Штаты нуждаются в Европе. Мы знаем всему цену, но нужно понимать также ценность всего, — заявил финский лидер.
Президентская пресс-конференция быстро превратилась в обсуждение импичмента Трампа и телефонного разговора с президентом Украины, который положил начало процедуре. Трамп не согласился ответить на вопрос американского журналиста о том, какие меры, по его мнению, должны были быть предприняты в отношении Джо Байдена и его сына, против которых Трамп просил Зеленского провести расследование. Расследование касалось периода, когда Байден занимал пост вице-президента США и отвечал за украинское направление американской политики, а его сын работал в совете директоров одной из крупнейших украинских газовых компаний.
После этого вопроса Трамп прервал пресс-конференцию.
Президент Ниинистё же перед отъездом в Финляндию встретился также с финскими журналистами, не став, однако, оценивать позиции Трампа как главы США.
- Это не моя задача, — заявил Ниинисте. — Но мы все, думаю, наблюдаем за ситуацией с мыслью: ”Хорошо, что у нас не так”.
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