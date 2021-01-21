Президент Финляндии обсудил с Путиным арест Навального

Президент республики Саули Ниинистё провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили арест оппозиционного лидера Алексея Навального и то, как это отразится на отношениях между европейскими странами и Россией.

- Мы провели длинный разговор с Путиным и обсудили ситуацию с Навальным. Не буду раскрывать детали, — сообщил Ниинистё на удаленной встрече с политическими обозревателями.

Ниинистё считает арест Навального слишком жесткой мерой. Российские власти обосновали арест оппозиционера нарушением правил условного приговора.

По мнению Ниинистё, мера является чересчур жесткой потому, что Навальный был жертвой покушения на убийство, в результате чего ему разрешили выехать на лечение в Германию, и он по собственному желанию вернулся в Россию.

Кроме того были затронуты темы отношений великих держав и контроль за вооружениями.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финской стороны.