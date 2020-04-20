Президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса
Жаир Болсонару выступает против ограничительных мер из-за коронавируса и предлагает открыть границу. Вирусом в Бразилии заражены более 38 тысяч человек, умерло около 2,5 тысяч.
Жаир Болсонару выступает против ограничительных мер из-за коронавируса и предлагает открыть границу. Вирусом в Бразилии заражены более 38 тысяч человек, умерло около 2,5 тысяч.
Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса. Всего в акции участвовали около 600 человек, сообщает в понедельник, 20 апреля, AFP. Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля, сообщает агентство.
Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус "небольшим гриппом", а борьбу с распространением коронавируса "истерией". Ранее Болсонару отправил в отставку популярного в стране министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, который был одним из главных сторонников социального дистанцирования в Бразилии.
Сейчас Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тысяч человек, около 2,5 тысячи умерли. Болсонару 17 апреля выступил с предложением открыть границы с соседними государствами.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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