Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

Это произошло по пути на саммит G20 при посадке в Испании для дозаправки. Наркотики обнаружили у одного из военных летчиков, который входит в команду президента.

Сам президент заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

”Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете”, — написал Болсонару.

Министерство обороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий был арестован в Испании.