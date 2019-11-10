Президент Боливии на фоне протестов в стране объявил о проведении новых выборов главы государства

"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

По словам Моралеса, выборы проведет новый состав Высшего избирательного суда. "Я хочу, чтобы все сделали так, чтобы напряженность снизилась. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование", — добавил он.

Ранее Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что "команда аудиторов не может подтвердить результаты выборов и поэтому рекомендует провести новые".

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.