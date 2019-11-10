10.11.2019, 23:04

Президент Боливии Моралес ушел в отставку под давлением военных


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Эво Моралес
Эво МоралесFoto: Andrew Burton, AP

Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке. Сегодня днем именно такой выход из политического кризиса предложил ему командующий вооруженными силами страны Уильямс Калиман, сообщает Al Jazeera.

По информации колумбийского издания Pagina 7, самолет Моралеса вылетел в Аргентину.

В конце октября в крупнейших городах Боливии вспыхнули протесты. Причем к протестующим присоединились полицейские. Поводом для беспорядков стал подсчет голосов на выборах президента.

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