Президент Боливии Моралес ушел в отставку под давлением военных

10.11.2019, 23:04Президент Боливии Моралес ушел в отставку под давлением военных rus.delfi.ee EST Эво МоралесFoto: Andrew Burton, AP Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке. Сегодня днем именно такой выход из политического кризиса предложил ему командующий вооруженными силами страны Уильямс Калиман, сообщает Al Jazeera. По информации колумбийского издания Pagina 7, самолет Моралеса вылетел в Аргентину.В конце октября в крупнейших городах Боливии вспыхнули протесты. Причем к протестующим присоединились полицейские. Поводом для беспорядков стал подсчет голосов на выборах президента. Share Tweet Читайте также: Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России Как праздновали Новый год в семье Хачатурян — сеть возмущена
Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Как праздновали Новый год в семье Хачатурян — сеть возмущена