Президент Боливии Моралес ушел в отставку под давлением военных

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Эво Моралес Foto: Andrew Burton, AP

Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке. Сегодня днем именно такой выход из политического кризиса предложил ему командующий вооруженными силами страны Уильямс Калиман, сообщает Al Jazeera.