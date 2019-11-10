Президент Боливии Моралес ушел в отставку под давлением военных

Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке. Сегодня днем именно такой выход из политического кризиса предложил ему командующий вооруженными силами страны Уильямс Калиман, сообщает Al Jazeera.
По информации колумбийского издания Pagina 7, самолет Моралеса вылетел в Аргентину.
В конце октября в крупнейших городах Боливии вспыхнули протесты. Причем к протестующим присоединились полицейские. Поводом для беспорядков стал подсчет голосов на выборах президента.
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