Президент Беларуси Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает агентство БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает агентство БЕЛТА.
Предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у президента Беларуси.
"Прежде чем принимать решение по основному вопросу сегодняшней повестки, я хотел бы с вами посоветоваться. Речь идет о формировании нового состава правительства. Я уже говорил об этом. И поручения такие давал, вы все занимались этими вопросами. Когда прозвучало мое заявление, что всегда накануне выборов действующий Президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", - сказал участникам совещания Александр Лукашенко.
Лукашенко отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии.
"Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", - сказал президент Беларуси.
"Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу", - добавил Александр Лукашенко.
"Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться", - заметил белорусский лидер.
Лукашенко акцентировал внимание, что в этот кризисный период нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую. "И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса", - сказал глава белорусского государства.
О намерении сформировать новый состав правительства до намеченных на 9 августа президентских выборов Лукашенко заявил еще 25 мая. А 29 мая, выступая на Минском тракторном заводе, президент вновь вернулся к этой теме. "Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим", - цитировал главу государства интернет-портал Tut.by.
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