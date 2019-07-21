Президент Беларуси Лукашенко объявил амнистию: 2 тысячи человек выйдут на волю

Глава Беларуси Александр Лукашенко в 25-летнюю годовщину своего президентства, 20 июля, подписал закон об амнистии. В названии документа указано, что мера принята "в связи с 75-летием освобождения" от нацистов, а пресс-служба президента подчеркнула, что цель закона - "реализация принципа гуманизма".

От уголовного наказания освобождаются 6 тысяч осужденных, 2 тысячи из них будут выпущены из мест лишения свободы.

Под амнистию подпадают несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, люди пенсионного возраста, инвалиды, больные раком, пострадавшие в катастрофе на ЧАЭС, ветераны боевых действий и другие.