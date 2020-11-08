Президент Азербайджана объявил о взятии под контроль ключевого города в Нагорном Карабахе. Армения это отрицает

”Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу. Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными”, — цитирует его слова ТАСС.

Шуша — один из ключевых городов Нагорного Карабаха, он расположен в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Степанакерта.

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Алиева о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе. ”Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии”, — написал он в твиттере.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях и начали полномасштабные военные действия. Участники конфликта трижды заключали перемирие, но каждый раз соглашения о прекращении огня срывались.