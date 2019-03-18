Президент Австрии призвал ЕС "не плясать под дудку Трампа"

В качестве конкретного примера, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, из которого США вышли "без всякого повода", запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций. "По-моему, это уже слишком", — заверил ван дер Беллен.

Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода "Северный поток — 2". Австрия поддерживает проект, поскольку ей "необходима безопасность энергопоставок", пояснил Себастьян Курц. "Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского Союза", — добавил он.

Семья президента Австрии Александера ван дер Беллена несколько столетий — с конца 17-го века — провела в России и покинула ее только в 1919 году. Его отец, Александр Александрович Беллен, родился в Пскове и закончил псковскую гимназию.