Президент Алжира пришел к власти в 1999 году — и теперь уходит из-за миллионных протестов. Он собирался баллотироваться на пятый срок

К началу марта акции стали регулярными, а число протестующих увеличилось до сотен тысяч. 3 марта представители Бутефлики подали документы для его участия в выборах. Самого президента в это время даже не было в стране — он лечился в клинике в Швейцарии и, по слухам, находился в критическом состоянии. В официальном сообщении от его имени говорилось, что в случае победы он пойдет навстречу требованиям народа, изменит конституцию и проведет досрочные президентские выборы, в которых сам участвовать не будет.
Такие уступки не удовлетворили протестующих, и 8 марта на улицы вышли более миллиона человек. Через три дня от имени Бутефлики было объявлено о его отказе баллотироваться на новый срок и немедленной отставке кабинета министров.
Тем не менее, протестующие только на первый взгляд победили: запланированные на конец апреля выборы были отменены вовсе, их перенесли на неопределенный срок. Перед выборами предполагалось созвать конституционное собрание для разработки нового основного закона. На время переходного периода, который продлился бы не менее года, полномочия Бутефлики опять продлевались.
Протесты продолжились, и против Бутефлики начали публично выступать даже некоторые союзники правящей партии и высокопоставленные военные. В результате сторонники президента, похоже, окончательно сдались: 1 апреля было объявлено, что Бутефлика покинет пост до 26 апреля, формального срока окончания его полномочий. Затем начнется подготовка к выборам нового главы государства — уже без участия пока еще действующего президента.