03.04.2019, 09:50

Президент Алжира пришел к власти в 1999 году — и теперь уходит из-за миллионных протестов. Он собирался баллотироваться на пятый срок

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Президент Алжира пришел к власти в 1999 году — и теперь уходит из-за миллионных протестов. Он собирался баллотироваться на пятый срок
Foto: ZOHRA BENSEMRA, REUTERS

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, находящийся у власти 20 лет, пообещал, что до конца апреля покинет свой пост. В течение нескольких месяцев в стране продолжаются многотысячные акции протеста — они начались, когда было объявлено о намерении Бутефлики идти на новые выборы, пятые в его карьере. 83-летний президент уже несколько лет передвигается в инвалидном кресле, пишет "Медуза".

Абдельазиз Бутефлика стал президентом Алжира в 1999 году, когда в стране уже девятый год шла гражданская война. Глава государства способствовал ее завершению, после чего объявил амнистию всем ее участникам и пустил в парламент и правительство оппозиционные партии: это обеспечило ему обширную поддержку на годы вперед. В 2008 году было отменено ограничение на два президентских срока. Такое решение не вызвало возмущения, и Бутефлика остался у власти. В 2011 году, на фоне массовых демонстраций во время ”арабской весны”, президент провел ряд реформ и отменил действовавшее еще со времен войны чрезвычайное положение — этого оказалось достаточно для прекращения протестов.

В 2013 году Бутефлика, которому тогда было 76 лет, перенес инсульт — с тех пор он передвигается в инвалидном кресле, крайне редко появляется на публике и почти никогда не выступает с речами. Это не помешало президенту выиграть очередные выборы в 2014 году. Но фактически теперь страной управляет его окружение, куда входят влиятельные военные, политики и представители бизнеса.

В начале 2019 года правящая партия выдвинула Бутефлику на пятый срок. Это противоречило духу конституции, куда в 2016 году вернули ограничение на два срока (формально для Бутефлики после принятия поправок пятый срок превратился во второй). На фоне постоянных слухов о все ухудшающемся здоровье президента в стране начались акции протеста против нового выдвижения. В первые дни на них выходили несколько десятков тысяч человек. Полиция жестко разгоняла многие демонстрации, хотя и не применяла оружие.

К началу марта акции стали регулярными, а число протестующих увеличилось до сотен тысяч. 3 марта представители Бутефлики подали документы для его участия в выборах. Самого президента в это время даже не было в стране — он лечился в клинике в Швейцарии и, по слухам, находился в критическом состоянии. В официальном сообщении от его имени говорилось, что в случае победы он пойдет навстречу требованиям народа, изменит конституцию и проведет досрочные президентские выборы, в которых сам участвовать не будет.

Такие уступки не удовлетворили протестующих, и 8 марта на улицы вышли более миллиона человек. Через три дня от имени Бутефлики было объявлено о его отказе баллотироваться на новый срок и немедленной отставке кабинета министров.

Тем не менее, протестующие только на первый взгляд победили: запланированные на конец апреля выборы были отменены вовсе, их перенесли на неопределенный срок. Перед выборами предполагалось созвать конституционное собрание для разработки нового основного закона. На время переходного периода, который продлился бы не менее года, полномочия Бутефлики опять продлевались.

Протесты продолжились, и против Бутефлики начали публично выступать даже некоторые союзники правящей партии и высокопоставленные военные. В результате сторонники президента, похоже, окончательно сдались: 1 апреля было объявлено, что Бутефлика покинет пост до 26 апреля, формального срока окончания его полномочий. Затем начнется подготовка к выборам нового главы государства — уже без участия пока еще действующего президента.

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