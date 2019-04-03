Президент Алжира пришел к власти в 1999 году — и теперь уходит из-за миллионных протестов. Он собирался баллотироваться на пятый срок

Абдельазиз Бутефлика стал президентом Алжира в 1999 году, когда в стране уже девятый год шла гражданская война. Глава государства способствовал ее завершению, после чего объявил амнистию всем ее участникам и пустил в парламент и правительство оппозиционные партии: это обеспечило ему обширную поддержку на годы вперед. В 2008 году было отменено ограничение на два президентских срока. Такое решение не вызвало возмущения, и Бутефлика остался у власти. В 2011 году, на фоне массовых демонстраций во время ”арабской весны”, президент провел ряд реформ и отменил действовавшее еще со времен войны чрезвычайное положение — этого оказалось достаточно для прекращения протестов.

В 2013 году Бутефлика, которому тогда было 76 лет, перенес инсульт — с тех пор он передвигается в инвалидном кресле, крайне редко появляется на публике и почти никогда не выступает с речами. Это не помешало президенту выиграть очередные выборы в 2014 году. Но фактически теперь страной управляет его окружение, куда входят влиятельные военные, политики и представители бизнеса.

В начале 2019 года правящая партия выдвинула Бутефлику на пятый срок. Это противоречило духу конституции, куда в 2016 году вернули ограничение на два срока (формально для Бутефлики после принятия поправок пятый срок превратился во второй). На фоне постоянных слухов о все ухудшающемся здоровье президента в стране начались акции протеста против нового выдвижения. В первые дни на них выходили несколько десятков тысяч человек. Полиция жестко разгоняла многие демонстрации, хотя и не применяла оружие.