Преподаватель из Брисбена обвинил "зеленых" в "рекордности" австралийских пожаров. Они ссылались на "права зверей"

В частности он написал: "Источник всеобщей тревоги - рекордные пожары в окресностях Сиднея. Рекордные - для Нового Южного Уэльса. Австралия в целом, за время наблюдений (около 200 лет) видала более сильные пожары в 1851, 1926, 1939, 1951, 1961 и 2009 годах. Основная причина "рекордности" пожаров - многолетняя пауза в профилактических контролируемых выжиганиях лесов. Естественно, что лесной пожар ведёт к гибели массы животных. "Зелёные" и зоозащитники около пяти лет блокировали судебными исками профилактические искусственные пожары ссылаясь на права лесных зверей. Итогом стали пожары естественные, неконтролируемые и с гораздо большими (из за единовременности возгорания на большой площади) потерями для животного мира".

С ноября на австралийском континенте бушуют рекорндные пожары. Огонь уничтожил более 150 домов, погибли не менее 20 человек. В соцсетях стало особенно популярным фото Австралии, сделанное из космоса, однако издание Snopes усомнилось в подлинности данного снимка.