Преподаватель чикагского университета: российскому руководству нужно срочно заявить о необходимости проведения демократических выборов в Белоруссии

"Совет мой такой — российскому руководству, президенту, премьеру и МИДу, нужно срочно заявить о необходимости проведения демократических выборов в Белоруссии на законной основе. Там сегодня арестован последний из двух кандидатов, которые намного опережают действующего президента Лукашенко по опросам. Сам арест этот, очевидно, указывает на то, что Лукашенко знает — у него нет поддержки в народе и нет шансов выиграть выборы. Сегодня тысячи минчан вышли на улицы в знак протеста — и это при реально полицейском режиме.

Вот что важно — для того, чтобы принять правильное решение — предупредить Лукашенко, чтобы кандидаты оппозиции были немедленно освобождены, что насилие недопустимо и объявить о поддержке победителя (им будет, если будут выборы, видимо, банкир Виктор Бабарико) — не нужно никакой веры в "демократические ценности".

Каким бы ни был новый лидер Белоруссии, если он будет избран — то есть за него проголосует большинство граждан — он будет "пророссийским". Потому что в Белоруссии пророссийское большинство. Пока Лукашенко имел поддержку граждан, он держался близко к России. Когда утратил популярность и стал опираться только на полицию — стал заигрывать с Китаем и Европой. Лукашенко, может, мог держаться за власть ещё долго, но, оторвавшись от реальности, убил остатки поддержки, не признавая коронавирус.

Продолжать поддерживать Лукашенко сейчас — это хуже, чем поддержка Асада или Мадуро. Башар Асад и до гражданской войны опирался на военную и полицейскую мощь своего этнического меньшинства. Вмешательство Москвы усилило мощь, но не меняло раскладов. Мадуро — более похожий случай — он потерял поддержку населения, но не военных. Но с Мадуро у России нет особых рисков — ну свергнут его без поддержки России, ну будет следующее руководство Россию ненавидеть, ну и что? А в Минске это реальная опасность — Лукашенко слетит так или иначе, и нет никаких причин рисковать связями с Белоруссией для его поддержки", — пишет Сонин.

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