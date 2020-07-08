Преподаватель чикагского университета: "Белоруссия пугает как пример для России"

"Из всех невесёлых новостей последних дней меня почему-то больше всего задели новости из Минска. Лукашенко на глазах превращается из "сильного лидера", которых полно по всему миру, в что-то типа девалье-трухильо, персонажа Маркеса или Варгаса Льосы. Вцепился за власть, никому не нужный, кроме собственных силовиков, и для этого приходится каждый день делать какую-то новую низость. За последние недели в стране арестованы десятки — или даже сотни — людей за то, что они пишут в социальных сетях. В последние дни по телевизору показывали "признания" каких-то мальчишек (см. в ФБ у Дмитрий Навоша) — чем это отличается от того, что делало гестапо на оккупированных территориях?

Конечно, миру сейчас не до Лукашенко, но у самих белорусов должны были бы срабатывать какие-то инстинкты. Даже у силовиков — инстинкт самосохранения должен бы срабатывать. В смысле — бояться не "1937 года" (с 1937 по 1939 года советские силовики перебили сами себя — практически никто в спецслужбах, особенно в руководстве, не пережил это время), а просто инстинкт самосохранения от непогружения в говно, в которое страна погружается сейчас. Наверно, продержаться на только на силовиках Лукашенко сможет ещё сколько-то лет — вон держатся же у власти северокорейские вожди. Но и не случайно Северная Корея — несчастная и нищая страна" - пишет Сонин.

"Белоруссия, конечно, пугает и как пример для России. Допустим, сейчас у президента Путина есть какое-то ядро поддержки среди граждан. Но что будет когда этой поддержки не станет? Пример Лукашенко показывает, что можно пользоваться всеобщей ненавистью населения, но с помощью силовиков держаться за власть. Я, честно говоря, не верил — и сейчас не верю — в такой сценарий для России. Что кого-то будут поддерживать 3% населения, а силовики его будут слушаться, но если это возможно в Белоруссии, то почему нет?" - опасается автор.

Полностью пост Константина Сонина можно прочитать ЗДЕСЬ.