Премьером самопровозглашенной ДНР стал бывший вице-губернатор Иркутской области. Что по этому поводу думает пресс-секретарь Путина?

"Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять", — пишет Казанский.

"Владимир Пашков — гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области" — добавляет он.

Также назначение Пашкова прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: "Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица… в данном случае может идти речь только о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет", — цитирует Пескова "РИА Новости".

Донецкая Народная республика — непризнанное государство, которое было провозглашено в пределах территории Донецкой области Украины 7 апреля 2014 года в ходе массовых протестов, переросших в военные действия с регулярными войсками Украины.