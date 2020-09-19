Премьер Великобритании объявил о второй волне коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу BBC News.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу BBC News.
"Сейчас мы сталкиваемся со второй волной… Я боюсь, что это абсолютно неизбежно — мы столкнемся с этим в нашей стране", — заявил Джонсон.
Британский премьер добавил, что новая волна заражений COVID-19 началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".
Однако Джонсон поспешил заверить, что власти "держат ситуацию под контролем".
"Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался", — объяснил британский премьер.
Он отметил, что "единственный способ добиться этого — следовать инструкциям".
Джонсон также подчеркнул, что введение национального карантина является "последней мерой, которой кто-либо желает".
На прошлой неделе британское правительство приняло решение о введении ряда дополнительных ограничительных мер на территории Англии из-за увеличения числа пациентов с коронавирусом COVID-19, в том числе будут запрещены собрания более шести человек. Эксперты полагают, что правило будет действовать по меньшей мере в течение нескольких месяцев.
Всего в Великобритании зафиксировано почти 386 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки вирус подтвердился еще у 4322 человек. С начала вспышки COVID-19 на территории Соединенного королевства от последствий заражения вирусом умерло более 41,5 тыс. человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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