Премьер Украины подал в отставку из-за скандальной аудиозаписи

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", — написал Гончарук на своей странице в фейсбуке в пятницу.

В своем посте премьер перечислил достижения, которые удалось достичь его команде за 4 месяца, подчеркнув, что главный вызов для них — окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени", — написал Гончарук.

Именно с такими действиями действующей власти премьер связывает появление в Сети резонансных "сливов", направленных на дискредитацию руководства государства.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда — не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", — подчеркнул Гончарук.

Премьер подчеркнул, что пришел на должность — выполнять программу президента, который является для него "образцом открытости и порядочности", и именно с этим связана подача им заявления об увольнении.