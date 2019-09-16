16.09.2019, 07:35

Премьер Украины объявил о намерении правительства постепенно уменьшить налоги для населения

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NEWSru.com
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Премьер Украины объявил о намерении правительства постепенно уменьшить налоги для населения
Unsplash

Кабинет министров Украины не планирует в будущем повышать налоги для населения, а наоборот, нацелен на постепенное их уменьшение, заявил во время пресс-конференции в воскресенье премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Это правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса, должны от этого отойти", — цитирует Гончарука агентство УНН.

Глава правительства добавил, что правительство стремится как можно эффективнее тратить "каждую копейку налогоплательщика".

В воскресенье Кабинет министров Украины принял проект бюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП и намерен до конца дня подать его в Верховную раду, а в течение следующих двух недель кабинет министров намерен предоставить в парламент программу деятельности правительства.

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