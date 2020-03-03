Премьер-министра Украины в среду отправят в отставку

Как пишет издание, на заседании фракции определились, что будут голосовать в Верховной Раде за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а также за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность нового главы правительства.

Об этом во вторник вечером во время общения с журналистами заявила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"(Отставки)… действующего премьер министра Алексея Гончарука с его должности. Вторым решением фракция поддержала Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Это кандидатуру завтра будут вносить во время внеочередного заседания Верховной Рады", – сказала она.

Нардеп добавила, что президент Владимир Зеленский вместе с Денисом Шмыгалем представили потенциальный состав обновленного Кабмина.

На среду намечено внеочередное заседание Рады, и один из вопросов повестки - кадровые перестановки.