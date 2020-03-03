Премьер-министра Украины в среду отправят в отставку

Вечером во вторник, 3 марта, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили кадровые перестановки в Кабинете министров, сообщает издание "Обозреватель".
Как пишет издание, на заседании фракции определились, что будут голосовать в Верховной Раде за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а также за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность нового главы правительства.
Об этом во вторник вечером во время общения с журналистами заявила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.
"(Отставки)… действующего премьер министра Алексея Гончарука с его должности. Вторым решением фракция поддержала Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Это кандидатуру завтра будут вносить во время внеочередного заседания Верховной Рады", – сказала она.
Нардеп добавила, что президент Владимир Зеленский вместе с Денисом Шмыгалем представили потенциальный состав обновленного Кабмина.
На среду намечено внеочередное заседание Рады, и один из вопросов повестки - кадровые перестановки.
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