Премьер-министр Литвы: в среду будет предложено ввести всеобщий карантин

"К сожалению, хотелось избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей, специалистов. Видимо, выбора нет. Завтра с конца этой недели правительству предложат ввести всеобщий карантин, скорее всего в субботу с полуночи", — сказал премьер.

Планируется, что всеобщий карантин введут не меньше, чем на три недели. Решение примет правительство в среду.

"Сегодня рабочая группа врачей, созданная правительством, представила свои предложения, мы их одобряем. И что я хочу упомянуть сегодня, это общие принципы. Подробностей сегодня не будет. Все оформят завтра на заседании правительства", — сказал Сквернялис.

Он заметил, что и другие страны Европы решают повторно вводить всеобщий карантин.

Напомним, что в субботу, когда количество новых случаев заболевания в Литве превысило 1000, Сквернялис писал в фейсбуке, что предложат объявлять локальный карантин и в желтых зонах, ужесточат действующие ограничения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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