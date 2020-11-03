Премьер-министр Литвы: в среду будет предложено ввести всеобщий карантин

"К сожалению, хотелось избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей, специалистов. Видимо, выбора нет. Завтра с конца этой недели правительству предложат ввести всеобщий карантин, скорее всего в субботу с полуночи", — сказал премьер.
Планируется, что всеобщий карантин введут не меньше, чем на три недели. Решение примет правительство в среду.
"Сегодня рабочая группа врачей, созданная правительством, представила свои предложения, мы их одобряем. И что я хочу упомянуть сегодня, это общие принципы. Подробностей сегодня не будет. Все оформят завтра на заседании правительства", — сказал Сквернялис.
Он заметил, что и другие страны Европы решают повторно вводить всеобщий карантин.
Напомним, что в субботу, когда количество новых случаев заболевания в Литве превысило 1000, Сквернялис писал в фейсбуке, что предложат объявлять локальный карантин и в желтых зонах, ужесточат действующие ограничения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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