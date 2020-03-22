22.03.2020, 10:55

Премьер-министр Латвии сообщил о самоизоляции

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Läti peaminister Arturs Krišjānis
Läti peaminister Arturs KrišjānisFoto: Taavi Sepp

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с 21 марта находится в самоизоляции — он признан контактным лицом, сообщает LETA.

”Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы”, — сообщил Кариньш в Твиттере.

Премьер и его бюро продолжит работу удаленно.

Кариньш призвал всех жителей вести себя ответственно в связи с распространением COVID-19.

Как уже сообщалось, депутат Сейма Артус Кайминьш заболел COVID-19. Из-за этого будут проверены все депутаты Сейма и работники парламента, бывавшие в контакте с Кайминшем. Все, кто в последние 14 дней контактировал с Кайминьшем, должен отправиться в самоизоляцию.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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