Премьер-министр Латвии потребует продлить ЧС и ввести более строгие правила

"Друзья, ситуация нехорошая! Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость Covid-19, и, к сожалению, увеличивается и смертность", — сказал премьер-министр, назвав текущую ситуацию серьёзнейшим кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что рост заболеваемости в Латвии замедляется, но при этом система здравоохранения находится на грани краха.

"Нам надо действовать!", — призвал Кариньш, подчеркнув, что лучший способ победить вирус — соблюдать меры безопасности, чтобы вообще не заболеть.

Кариньш напомнил о соблюдении следующих рекомендаций:

1. Собираться группами не более двух человек, соблюдать дистанцию в два метра

2. Не ходить в магазины без необходимости

3. Работодателям следует по возможности организовать работу в удаленном режиме

4. Маски — везде, кроме дома. Не забываем мыть руки.

Как уже сообщалось, в субботу в Латвии были госпитализированы 44 больных Covid-19, всего в больницах находятся 510 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки в стране подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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