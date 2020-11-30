Премьер-министр Латвии потребует продлить ЧС и ввести более строгие правила

"Друзья, ситуация нехорошая! Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость Covid-19, и, к сожалению, увеличивается и смертность", — сказал премьер-министр, назвав текущую ситуацию серьёзнейшим кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости.
По его словам, пока нет никаких признаков того, что рост заболеваемости в Латвии замедляется, но при этом система здравоохранения находится на грани краха.
"Нам надо действовать!", — призвал Кариньш, подчеркнув, что лучший способ победить вирус — соблюдать меры безопасности, чтобы вообще не заболеть.
Кариньш напомнил о соблюдении следующих рекомендаций:
1. Собираться группами не более двух человек, соблюдать дистанцию в два метра
2. Не ходить в магазины без необходимости
3. Работодателям следует по возможности организовать работу в удаленном режиме
4. Маски — везде, кроме дома. Не забываем мыть руки.
Как уже сообщалось, в субботу в Латвии были госпитализированы 44 больных Covid-19, всего в больницах находятся 510 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки в стране подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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