Премьер-министр Латвии потребовал отставки главы Минздрава

Во вторник, 5 января, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле попросил партию "Развитие/За!" выдвинуть нового кандидата на эту должность, сообщило агентство LETA со ссылкой на бюро премьера.
Кариньш указал, что Латвия уже длительно борется с Covid-19, сейчас решающий момент этой борьбы. Единственный способ отменить ограничения и вернуться в нормальную жизнь — это идти на максимально скорую иммунизацию всего общества.
”В её основе должен быть ясный и понятный обществу план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий. Интерпретации и дезинформация являются последствиями и мы как общества страдаем от них уже сейчас. Мы не можем так продолжать”, — заявил Кариньш.
По мнению премьера, план доступности вакцин это документ национального уровня и приоритет всего государства. План должен отвечать на вопрос — как за самый короткий срок обеспечить доступность вакцин для всего общества, а также каким должен быть идеальный логистический и коммуникационный процесс. Кариньш подчеркнул, что каждый день задержек доступности вакцин может стоить кому-то жизни и здоровья. В разработке плана должны участвовать все организации, в том числе самоуправления и семейные врачи.
”Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно руководить и возобновить нашу нынешнюю борьбу с пандемией”, — заявил Кариньш.
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