Премьер-министр Латвии потребовал отставки главы Минздрава

Кариньш указал, что Латвия уже длительно борется с Covid-19, сейчас решающий момент этой борьбы. Единственный способ отменить ограничения и вернуться в нормальную жизнь — это идти на максимально скорую иммунизацию всего общества.

”В её основе должен быть ясный и понятный обществу план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий. Интерпретации и дезинформация являются последствиями и мы как общества страдаем от них уже сейчас. Мы не можем так продолжать”, — заявил Кариньш.

По мнению премьера, план доступности вакцин это документ национального уровня и приоритет всего государства. План должен отвечать на вопрос — как за самый короткий срок обеспечить доступность вакцин для всего общества, а также каким должен быть идеальный логистический и коммуникационный процесс. Кариньш подчеркнул, что каждый день задержек доступности вакцин может стоить кому-то жизни и здоровья. В разработке плана должны участвовать все организации, в том числе самоуправления и семейные врачи.

”Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно руководить и возобновить нашу нынешнюю борьбу с пандемией”, — заявил Кариньш.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!