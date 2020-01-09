09.01.2020, 22:20

Премьер-министр Канады: по нашей инфомации украинский самолет сбили ракетой

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Премьер-министр Канады: по нашей инфомации украинский самолет сбили ракетой
AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно разведданым из различных источников, украинский Boeing 737 был сбит иранской ракетой. Об этом он заявил на пресс-конференции 9 января, передает телеканал "Дождь" со ссылкой на ABC News.

”Мы располагает разведанными из различных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. По имеющейся информации, самолет был сбит иранской ракетой типа „земля-воздух”. Это могло быть непреднамеренно”, — сказал Трюдо.

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