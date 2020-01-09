09.01.2020, 22:20
Премьер-министр Канады: по нашей инфомации украинский самолет сбили ракетой(1)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно разведданым из различных источников, украинский Boeing 737 был сбит иранской ракетой. Об этом он заявил на пресс-конференции 9 января, передает телеканал "Дождь" со ссылкой на ABC News.
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Реакция Познера на решение WADA об изоляции российского спорта
6 веских причин отказаться от душевой кабины
В р. Северский Донец поймали необычного окуня