Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает La Repubblica.

Власти страны объявили о намерении Конте покинуть должность накануне, 25 января.

Конте возглавил Совет министров Италии в июне 2018 года, когда президент утвердил состав коалиционного правительства после ряда компромиссов. Осенью 2019 года Конте сформировал свое второе правительство.

Как сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца, глава государства Серджо Маттарелла ”взял время на принятие решения” и поручил правительству выполнять текущие обязанности. В среду, 27 января, он начнет консультации с представителями политических партий.

La Repubblica пишет, что по итогам этих консультаций Маттарелла, возможно, предложит Конте уже в третий раз сформировать правительство, если тот сможет рассчитывать на большинство в парламенте.

Газета отмечала, что Конте решил объявить об отставке, так как правящая коалиция в составе ”Движения ”5 звезд” и Демократической партии потеряла абсолютное большинство в верхней палате парламента. Это произошло после решения партии ”Живая Италия” экс-премьера Маттео Ренци покинуть правящую коалицию. Разногласия между Ренци и Конте возникли из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса — Ренци счел действия нынешнего премьера недостаточными, отмечал Bloomberg.