Премьер-министр Франции подал в отставку
Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в пятницу в отставку. Об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца, передает ТАСС.
Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в пятницу в отставку. Об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца, передает ТАСС.
"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики, которую он принял, — отмечается в сообщении. — Вместе с членами правительства он занимается текущими делами до назначения нового правительства".
Ранее во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом, в том числе после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня. В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве на фоне восстановления страны после пандемии.
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