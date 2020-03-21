Премьер-министр Финляндии: правительство готово при необходимости ограничить передвижение граждан из Уусимаа в другие регионы

Премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила в интервью утренней телепрограмме Yle, что правительство готово ограничить передвижение граждан из Уусимаа в другие части страны, если ситуация в регионе ухудшится.

По её словам, сейчас данная мера не является актуальной, но правительство следит за развитием ситуации.

– Если ситуация в Уусимаа настолько ухудшится, что придётся прибегнуть к таким ограничительным мерам, то правительство примет соответствующий указ и представит его на рассмотрение парламента, — заявила Марин.

В Уусимаа выявлено намного больше инфицированных COVID-19, чем в других регионах страны. Ограничение движения можно было бы ввести на основании 118 параграфа закона о режиме чрезвычайного положения.

Правительству Марин также пришлось рассмотреть вопрос об ужесточении ограничений на передвижение на улице. На данный момент ограничения распространяются на пожилых людей, также запрещены публичные собрания более 10 человек.

– Мы сделали рекомендации, согласно которым нужно избегать любых контактов с группами людей и тесных контактов. Мы будем следить за соблюдением существующих запретов. В случае несоблюдения, нам придётся прибегнуть к более жёстким мерам. Мы также рассматриваем ужесточение ограничений на передвижение на улице.

Уже выявлены случаи заражения коронавирусом внутри страны

Согласно Марин, правительство готово к тому, что число больных вырастет.

Страна готовится к ситуации, когда число смертей составит 1000-3200 и тысячи людей, вероятно, будут нуждаться в больничном уходе.