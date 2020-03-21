21.03.2020, 15:19

Премьер-министр Финляндии: правительство готово при необходимости ограничить передвижение граждан из Уусимаа в другие регионы

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Sanna Marin
Sanna MarinFoto: ODD ANDERSEN, AFP

В регионе Уусимаа выявлено значительно больше инфицированных COVID-19 по сравнению с другими областями Финляндии, пишет Yle.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила в интервью утренней телепрограмме Yle, что правительство готово ограничить передвижение граждан из Уусимаа в другие части страны, если ситуация в регионе ухудшится.

По её словам, сейчас данная мера не является актуальной, но правительство следит за развитием ситуации.

– Если ситуация в Уусимаа настолько ухудшится, что придётся прибегнуть к таким ограничительным мерам, то правительство примет соответствующий указ и представит его на рассмотрение парламента, — заявила Марин.

В Уусимаа выявлено намного больше инфицированных COVID-19, чем в других регионах страны. Ограничение движения можно было бы ввести на основании 118 параграфа закона о режиме чрезвычайного положения.

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Правительству Марин также пришлось рассмотреть вопрос об ужесточении ограничений на передвижение на улице. На данный момент ограничения распространяются на пожилых людей, также запрещены публичные собрания более 10 человек.

– Мы сделали рекомендации, согласно которым нужно избегать любых контактов с группами людей и тесных контактов. Мы будем следить за соблюдением существующих запретов. В случае несоблюдения, нам придётся прибегнуть к более жёстким мерам. Мы также рассматриваем ужесточение ограничений на передвижение на улице.

Уже выявлены случаи заражения коронавирусом внутри страны

Согласно Марин, правительство готово к тому, что число больных вырастет.

Страна готовится к ситуации, когда число смертей составит 1000-3200 и тысячи людей, вероятно, будут нуждаться в больничном уходе.

По этой причине правительство решило ввести закон о режиме чрезвычайного положения. Несмотря на то, что у нас было меньше инфекций, чем, например, в других странах Северной Европы.

– Это было правильным временем для принятия более решительных мер. Насколько я знаю, цепочки болезней в Финляндии всё ещё частично узнаваемы. Однако в Уусимаа есть заражения, которые произошли в результате контактов внутри страны. То есть их источник — в Финляндии.

По словам премьер-министра, это означает переход на следующую ступень. Необходимы дополнительные меры контроля.

В Финляндии предпринимаются усилия для смягчения пика эпидемии с целью обеспечения работоспособности сферы здравоохранения.

– Мы хотим, чтобы каждый человек смог получить лечение. Мы можем защитить старшее поколение и людей с хроническими заболеваниями.

– Каждый из нас должен действовать ответственно. Мы все несём ответственность.

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